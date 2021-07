M5s vota il candidato sindaco, Appendino: “Inizia nuovo percorso”

Un voto che non solo sceglierà il candidato sindaco di Torino ma che segna un nuovo percorso del Movimento 5 stelle. Così Chiara Appendino commenta la giornata di oggi in cui gli iscritti pentastellati sono chiamati a scegliere tra Valentina Sganga e Andrea Russi il candidato alla corsa a sindaco per la città.

“E’ vero, oggi si vota una persona. Ma si tratta, comunque andrà a finire, di una persona che porterà avanti la visione di un gruppo che ha lavorato duramente in questi 5 anni. Allora in bocca al lupo, Andrea Russi e Valentina Sganga! Oggi inizia una nuova tappa di questo percorso che guarda al futuro”.

La sindaca Appendino ribadisce poi i capisaldi del Movimento: “Una visione chiara, ben definita – aggiunge Appendino -, con dei punti, come l’ambiente, dove non è possibile alcuna marcia indietro e dove, anzi, dovremo fare ancora di più. Una visione differente da chi ci ha preceduto. Una visione differente da chi considera i temi ambientali una scocciatura o un tema elettorale nel quale è meglio non addentrarsi”.