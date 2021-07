Una sistematica persecuzione durata almeno 10 mesi, con pedinamenti, centinaia di telefonate ogni giorno, anche da differenti utenze telefoniche, controllo effettuato con profili social fake, minacce. La vittima l’ex fidanzata di un uomo che nonostante l’ammonimento del Questore aveva proseguito imperterrito e che è stato arrestato per atti persecutori dopo l’ultimo episodio.

In questo caso ha pedinato l’ex fidanzata, che ormai non sentendosi sicura non girava mai da sola, fino al Cto dove aveva accompagnato un’amica e poi è sotto casa. Avvisato il 112 l’uomo si è allontanato dall’abitazione ma rimanendo nei paraggi per poi tornare e nascondersi dietro un albero credendo di non essere visto.Personale della Squadra Volante invece lo rintracciava e lo fermava.