Laura Castelli: “Alle elezioni di Torino M5s sarà protagonista”

E’ il giorno dell’orgoglio per il Movimento 5 stelle torinese. Dopo le porte chiuse a un’alleanza da parte del Partito Democratico i grillini rispondono per le rime. La sindaca Chiara Appendino esclude infatti ogni forma di appoggio ai dem al ballottaggio e la viceministro all’Economia Laura Castelli rilancia la corsa elettorale dei pentastellati.

“Il Movimento giocherà la partita da protagonista, come è giusto che sia, in una realtà che abbiamo ben amministrato. Restano in campo le ipotesi che abbiamo definito con il presidente Conte durante l’incontro di sabato” dichiara la Castelli

“Il Pd si sfila, come a questo punto appare chiaro – aggiunge Castelli -, e noi abbiamo definito due strade: se dare continuità all’amministrazione Appendino, o se puntare su una personalità della società civile o di respiro nazione. Sono stati raggiunti risultati importanti in questi cinque anni, stiamo trasformando la città. Non possiamo lasciare il lavoro a metà, e non possiamo certo lasciare la città alla destra”.