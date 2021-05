Primarie Pd Torino, ecco la piattaforma online per raccolta firme dei candidati

La piattaforma, per raccogliere le firme per i candidati alle primarie Pd per il sindaco di Torino, è ‘Partecipa’. Tramite il portale sarà possibile ottenere fino ad un terzo delle preferenze necessarie. Stefano Lo Russo e Enzo Lavolta, iscritti al partito, potranno raccogliere 2.333 adesioni su 7.000 necessarie, Francesco Tresso invece, lista civica, 1.333 su 4.000.

I tre candidati hanno tempo fino al 23 maggio per raccogliere le adesioni per poter così partecipare alle Primarie del Pd, in programma il prossimo 12 e 13 giugno.

Per poter sottoscrivere la candidatura – si legge nella nota – è necessario aver compiuto il sedicesimo anno di età, essere cittadine e cittadini italiani, cittadine e cittadini dell’Unione Europea, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, residenti nel territorio comunale, e implicitamente dichiarare di riconoscere e sostenere lealmente il candidato che risulterà vincitore delle “Primarie 2021”.

“Sottoscrivendo la candidatura – continua la nota – si dichiara di non aver sottoscritto alcun modulo cartaceo. La raccolta firme in modalità cartacea prosegue parallelamente a quella online ed è l’unica consentita per chi decide di avvalersi delle sole firme degli iscritti al PD”.