Juventus: “Ronaldo resta”

Resterà alla Juventus Ronaldo. A mettere a tacere i gossip che vogliono Cristiano Ronaldo in partenza dalla Juventus è la stessa società bianconera che attraverso Federico Cherubini, nuovo Football Director bianconero in conferenza stampa all’Allianz Stadium, spiega: “Non c’è nessun segnale di trasferimento: nessun segnale da parte sua e nemmeno da parte della Juventus, parliamo di un calciatore che solo l’anno scorso ha segnato 36 gol. I numeri non dicono tutto, ma nascondono tante verità: siamo contentissimi che, quando avrà terminato il periodo di vacanza, si unirà alla squadra”.

Juventus, Ronaldo e la squadra confermati. Niente colpi di mercato

Voci di calciomercato davano invece Cr7 molto vicino al Psg e anche negli ultimi mesi i post social del campione portoghese lasciavano pensare a un addio. Per il club torinese invece non c’è nulla che porti in questa direzione, e lo confermerebbe anche il fatto che la Juventus in questo inizio estate non è particolarmente attiva sul mercato.

“Abbiamo già una squadra competitiva, lo pensa anche il nostro allenatore: cogliendo le opportunità si può migliorare, ma non è detto che avverrà” precisa Cherubini.

“Puntiamo ad aspettare gli investimenti fatti negli ultimi anni con la politica del ringiovanimento – aggiunge il dirigente bianconero – e abbiamo margini di crescita già con questo patrimonio tecnico: sarà mercato in cui non saremo molto attivi, ma vigili per accogliere eventuali rinforzi in linea con parametri tecnici ed economici”.

“Ronaldo è centrale nel nostro progetto: ad oggi, possiamo dire questo ma non ho la sfera di cristallo, aggiungo però che siamo estremamente felici che Cristiano faccia ancora parte della nostra squadra” ha concluso Cherubini ricordando che Ronaldo ha un contratto che scade nel giugno 2022 e quindi ancora un’altra stagione con la Juventus.