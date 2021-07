Presidio per il Maria Adelaide, tensione con la polizia

Momento di tensione questo pomeriggio in corso Regina Margherita davanti all’assessore to alla Salute dove era in programma il presidio organizzato dal Comitato Riapriamo il Maria Adelaide a cui hanno aderito numerose sigle.

come documenta un video del collettivo Manituana i manifestanti che hanno chiesto di essere ricevuti dall’assessore Icardi per consegnare le firme per la richiesta di riapertura dell’ospedale sono stati allontanati a spinte dalla polizia.