Juventus: Douglas Costa schernisce le inseguitrici sui social

Dopo la ripresa del campionato di Serie A, tutti gli occhi sono puntati sulle squadre inseguitrici della Juventus, in particolar modo sulla Lazio e sull’Inter, ma i risultati delle ultime sfide hanno premiato la squadra torinese che si assesta a +4 dai laziali e a +6 dai milanesi, mantenendo la testa della classifica.

In questo clima di rilassatezza, anche in vista della prossima partita contro il Lecce, già sconfitta per quattro reti a una dal Milan, l’esterno brasiliano della Juve, Douglas Costa, dal suo profilo Instagram, non ha risparmiato una frecciatina agli inseguitori, postando una foto dove è intento, con mano tesa sugli occhi, a cercare in lontananza gli avversari, che così distanti dal primo posto non si riescono a vedere.