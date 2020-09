Calciomercato Juve, Aubameyang al posto di Higuain

L’idea c’è, ora bisogna lavorare per concretizzarla, come spiegano dal le10sport, dove dicono che la Juventus sta pensando a Pierre Emerick Aubameyang, come sostituto di Gonzalo Higuain, in scadenza nel 2021, ma che non rientra più nei piani dei bianconeri.

La punta gabonese dell’Arsenal, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021 e Paratici sta seguendo la situazione, informandosi con intermediari sulle condizioni possibili per tentare il colpo. Il problema però sarebbe l’ingaggio, che per il giocatore 31enne è di oltre 10 milioni di euro a stagione.