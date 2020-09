Juve, Ronaldo atteso in serata a Torino

Cristiano Ronaldo è atteso in serata a Torino, in arrivo sul suo jet privato. Nessuna conferma ufficiale, ma il rientro del fuoriclasse portoghese dall’isola Madeira è dato ormai praticamente per certo.

Risolti gli intoppi per il piano di volo, come avevano riportato ieri alcuni media portoghese, CR7 potrebbe presentarsi già domani al J Medical per sottoporsi ai test tampone per il Coronavirus e alle altre visite mediche di rito per la ripresa degli allenamenti. Anche Ronaldo, visto che è rientrato da un altro Paese, dovrà comunque rispettare una quarantena di 14 giorni.