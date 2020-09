Ruba l’incasso di un negozio, inseguito e arrestato a Cuneo

Dopo il furto in una ferramenta di Cuneo, il ladro è stato inseguito per 2 chilometri dalla polizia e arrestato. Nella pausa pranzo, ripreso dalle telecamere di sicurezza e con il passamontagna, il ladro è riuscito a entrare nel negozio (aperto perché “servizio essenziale”): ha sfilato il vetro di una porta-finestra all’ingresso e ha forzato la cassa, rubando 300 euro. Ma è scattato l’allarme, allora l’uomo è fuggito dal magazzino sul retro. E’ stato inseguito dai poliziotti della Squadra Mobile e agenti delle Volanti. Addosso aveva un taglierino e l’incasso appena sottratto.

Oggi il fermo è stato convalidato in videconferenza dal Gip del tribunale di Cuneo: A. J., 41 anni, origini sinti e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è in carcere al Cerialdo per furto aggravato.