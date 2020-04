“Il 4 maggio onoreremo Superga”. La commemorazione del Grande Torino si farà

Don Riccardo Robella, il sacerdote, padre spirituale dei granata, assicura che il 4 maggio, anniversario della tragedia del Grande Torino, sarà celebrato, anche se probabilmente non a Superga. “Stiamo studiando diverse soluzioni, al momento però non sappiamo ancora come orientarci perché la situazione si evolve di giorno in giorno”, spiega il religioso ai canali ufficiali del club. Una cosa, però, è certa: “State tranquilli – sottolinea – e lo dico a tutti i tifosi: il 4 maggio, in un modo o nell’altro, ci vedremo. E onoreremo comunque gli Invincibili”.

Intanto è stato presentata, con un video girato all’interno dello stadio Olimpico Grande Torini, l’iniziativa del Torino Fc: “Insieme ce la facciamo”. Una raccolta alimentare del club e di tutti i partner commerciali per aiutare i più bisognosi. All’interno degli scatoloni che partiranno per le diocesi della provincia di Torino e di Cuneo ci sono generi alimentari di ogni tipo, dai salumi al caffè alle uova di Pasqua fino alle bevande, ma anche giornali e mascherine.

Annunci