I sindaci del centrosinistra per Stefano Lo Russo

Un video sui social per invitare i torinesi a votare Stefano Lo Russo nel ballottaggio contro Paolo Damilano di domenica e lunedì. A realizzarlo sono i sindaci del centrosinistra delle principali città del centrosinistra come Firenze, Milano, Bergamo, Napoli e Bologna.

“Torino ha bisogno dell’Italia, l’Italia ha bisogno di Torino. Per una città che torni protagonista, che recuperi la forza e la tradizione riformista e democratica credo davvero si debba sostenere con forza tutti insieme Stefano Lo Russo”, afferma il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

“Se come spero verrà eletto sono più che pronto a collaborare con lui – aggiunge il neo eletto sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. Milano e Torino devono avere il coraggio e l’orgoglio di immaginarsi come una grande area in condizioni di fronteggiare le opportunità del cambiamento per essere protagonisti di questa nuova fase della storia del nostro Paese”.

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, invita a “votare per la competenza per far voltare pagina a Torino”. “Votate Lo Russo così questa grande città potrà di nuovo essere al centro del paese”, è l’appello al voto del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Non vedo l’ora che tu sia il sindaco di Torino – conclude il sindaco di Bologna Matteo Lepore -: le città hanno bisogno di lavorare insieme”