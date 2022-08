I migliori casinò di tutti i tempi e cosa li rende speciali

CASINÒ ONLINE E CASINO LIVE

Il mantra del casinò online è di offrire la migliore e variegata esperienza possibile. E sicuramente un ruolo di primo piano lo riveste il casinò dal vivo , mix perfetto tra uomo e tecnologia. Un tavolo con croupier dal vivo offre vari vantaggi: ritmo lento, articolato e interattivo, atmosfera tipica del casinò tradizionale, chat live, possibilità di giocare su più tavoli, statistiche di gioco per valutare al meglio la propria strategia.

È vero che il numero limitato di giochi può sembrare un handicap, ma il sistema che lo governa è tecnicamente complesso. Per giocare, infatti, su un tavolo in streaming occorrono software avanzati, attrezzature particolari e costose, connessione di ottima qualità in HD.

Non ci soffermiamo ora su quali possano essere i suggerimenti per la scelta dei casinò online ma facciamo un breve excursus sui migliori giochi dei casinò live.

GIOCHI E SOFTWARE

Per sviluppare i giochi in modalità live serve una tecnologia avanzata: prestazioni elevate sia per la sicurezza che per le modalità di gioco: nessuna latenza nei collegamenti video, né problemi su puntate e riscossione vincite.

I giochi sono, per lo più, quelli tradizionali: nel blackjack o nella roulette il valore aggiunto è dato dalla manualità del dealer e dalle azioni reali: distribuzione delle carte, lancio della pallina, giocatori che partecipano attivamente. Per questo motivo, come afferma Deloitte, è necessario che un Organismo di valutazione (ODV) certifichi la qualità e l’affidabilità di una piattaforma.

Giochi e Software House

Con una tale complessità, come dimostra anche una ricerca di ScienceCue , diventa fondamentale per i casinò online la collaborazione con le migliori software house che producono giochi tradizionali e live tecnologicamente all’avanguardia.

Vediamo alcuni giochi classici live top delle migliori software house:

EVOLUTION GAMING

Roulette VIP

Baccarat Control Squeeze

PLAYTECH

Blackjack Surrender

Casino Hold’em

MICROGAMING

Baccarat Turbo

Hold’em live

NETENT

Roulette Americana

Blitz Blackjack

EZUGI

Roulette

Casino Hold’em

VIVO GAMING

Live Roulette

Live Blackjack

Le Percentuali di Vincita

Indipendentemente dal casinò, alcuni giochi live hanno percentuali di vincita moderatamente alte che permettono ai giocatori di sviluppare le loro strategie per ottenere buoni risultati. Il blackjack, ad esempio, ha un margine per il banco più basso della media e spesso il risultato è dato soprattutto dall’abilità del giocatore.

Questo vale anche per la Roulette e il Baccarat live. Nel poker live le carte non sono generate da un software, ma distribuite dal mazziere e, nonostante la fortuna continui a fare il suo gioco, la particolare abilità del giocatore riveste un ruolo fondamentale.

I MIGLIORI CASINÒ CON LA SEZIONE LIVE

I criteri per valutare i pro e i contro di un casinò live sono: sicurezza, affidabilità, certificazione AAMS, assistenza, software desktop e app per il mobile.

Ma dato che ognuno di questi ha proprie specificità, consigliamo sempre di visitare il sito per capire se fa al caso vostro e se offre ciò che state cercando.

Gli utenti devono poter scegliere il tavolo da gioco con un croupier dal vivo valutando il proprio livello di gioco, adatto a chi è alle prime armi o al giocatore più esperto.

Anche i croupier che siedono ai tavoli da gioco sono sì dei professionisti, ma con delle differenze: esperienza, empatia, capacità di rendere il gioco piacevole e divertente.E le differenze che sembrano irrilevanti – perché tutti offrono più o meno le stesse cose – possono cambiare in modo radicale l’esperienza di gioco.

La politica dei casinò non è uniforme, ognuno ha la sua: bonus e promozioni ad hoc anche per la sezione live, app più o meno performanti, opzioni di versamento, prelievo e riscossione vincite differenti. Quindi dedicare qualche minuto a leggere il contratto e i termini e le condizioni o anche semplicemente scorrere le FAQ può essere un valido aiuto per fare la scelta giusta.

Noi consigliamo di dare uno sguardo alle sezioni live dei seguenti casinò, veramente ben strutturate:

SNAI

SISAL

888

Betway

LeoVegas

CONCLUSIONI

Per concludere, anche in questo caso, non c’è una regola che vale per tutti. Ciò che rende davvero speciale e unico giocare in streaming non è tanto il tipo di gioco, quanto l’esperienza, l’alto tasso di adrenalina prodotta e l’idea di vivere ogni fase del gioco interagendo con croupier e giocatori come all’interno di un casinò reale.

Altro elemento fondamentale è l’evoluzione di questo settore: sa stare al passo coi tempi, soprattutto per tutto ciò che riguarda gli sviluppi di software, giochi, piattaforme e tecnologie più avanzate sia per lo streaming che per la sicurezza.

E, tutti insieme, sono questi gli aspetti che rendono il casinò live davvero speciale.