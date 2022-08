Le tre regole per un investimento di successo in criptovalute

Una volta che si è ponderatemene deciso di entrare nel mercato delle criptovalute, si dovrà sapere quale strategia adottare. Il quando acquistare, il cosa comprare e il quando vendere, sono, dunque, le tre regole utili per un investimento di successo in criptovalute. Difatti, se si padroneggiano questi tre fondamentali argomenti, il proprio investimento in criptovalute potrà fornire un interessante rendimento.

Vediamo, seppure sinteticamente, la filosofia di queste tre regole.

Se si fosse un principiante e non si ha alcuna conoscenza su ciò che comporta un investimento in criptovalute, per quanto verte il quando acquistare Bitcoin e via dicendo, il principio base prevede di investire lo stesso importo ogni mese alla stessa ora sulla stessa criptovaluta. Quindi, questo significa che si andrà ad investire, ad esempio 100 euro, su Bitcoin il primo di ogni mese, indipendentemente dal valore di Bitcoin al momento dell’acquisto. Questa strategia d’investimento pianificata è particolarmente utilizzata sul mercato azionario e ha già dato i suoi frutti.

Certamente, il valore delle criptovalute può essere un ottovolante, ma a lungo termine, sarà possibile essere un vincitore. Infatti, se consideriamo i grafici di criptovalute e Bitcoin dell’ultimo decennio, è chiaro notare l’incredibile crescita di queste valute digitali. Utilizzando questa strategia di investimento, che ci richiederà solo pochi minuti ogni mese, si potrà essere sicuri di creare potenziali guadagni nel prossimo futuro.

Ora che si è appreso il quando acquistare criptovalute, analizziamo quale criptovalute acquistare. Naturalmente, la prima scelta sarà abbastanza naturale. Infatti, Bitcoin è, senza dubbio, la regina delle valute criptate ed è un must per ottenere potenziali guadagni in questo mercato. Tuttavia, è importante non pensare di acquistare solo Bitcoin quando ci sono così tante altre criptovalute interessanti! Ci sono, infatti, molti altcoin promettenti che hanno un potenziale di guadagno significativo.

Pensiamo, ora, a quando vendere le proprie criptovalute. I trader preparati comprano e vendono tutto il tempo. Tuttavia, se non si è sufficientemente conoscitore del mercato delle criptovalute, questa strategia può essere pericolosa se non la si padroneggia. La soluzione migliore, oltre che il modo più redditizio per venderli e per recuperare potenziali guadagni, prevede che si provveda a vendere il 50% della somma, non appena il capitale crittografico è raddoppiato.

In ogni caso, è da ricordare che esiste bitcode prime .

In linea generale, il quando acquistare, il cosa comprare e il quando vendere, sono regole davvero utili per far sì che il proprio investimento in criptovalute possa risultare essere proficuo. Infatti, se si reputa che sia facile essere in grado di investire in un momento in cui il prezzo del Bitcoin è basso per, poi, rivenderlo quando ci vorrà molto valore, si corre il rischio di commettere errori fatali. Di fatti, se, in linea teorica questo ragionamento regge perfettamente, in pratica le cose sono un po’ diverse. In effetti, si deve essere un trader di mestiere per essere in grado di scambiare correttamente criptovalute, perché è un mercato particolarmente volatile. In sintesi, fare trading non è un mero divertimento ma, piuttosto, un serio e complesso lavoro. Se la si pensa in maniera diversa, allora, non solo non si desidera ottenere potenziali guadagni, ma si rischia seriamente di perdere il proprio capitale.

La soluzione migliore per investire in criptovalute in modo soddisfacente, è pensare sul lungo termine. In effetti, non si andrà, certamente ad ottenere potenziali guadagni in poche settimane, ma piuttosto in pochi mesi o anni. A meno che non si sia una persona estremamente fortunata, inoltre, è utile comporre un portafoglio di criptovalute non composto solamente da Bitcoin. Investire in criptovalute diversificate, in conclusione, pare essere una ottima soluzione per poter cercare di ottenere profitti ragguardevoli.