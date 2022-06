Quali vantaggi offre un casinò online live

Una forma di intrattenimento relativamente nuova, i casinò online live in diretta streaming rappresentano l’evoluzione delle case da gioco digitali, e stanno rivoluzionando l’intero settore del gaming .

Illustriamo di seguito quelli che, a nostro avviso, sono i principali vantaggi offerti dai live casinò.

Monitoraggio diretto dell’andamento delle partite

Tra i principali vantaggi dei casinò online in diretta streaming con live dealer c’è la possibilità per i gamer di monitorare in ogni momento l’andamento delle partite. A lato pratico, nel momento in cui viene eseguita una scommessa, gli utenti possono comodamente seguire la palla e scoprire in tempo reale dove si ferma.

Massima trasparenza e legittimità del gioco

Avrai sicuramente notato che la maggior parte deicasinò con live dealer mostra in background schermi sintonizzati su canali con aggiornamenti e notizie in streaming. Questa scelta non ha solo una finalità estetica, ma vuole dimostrare agli utenti che i giochi e i contenuti proposti dal casinò online live non sono preregistrati.

Esperienza di gioco nettamente migliore e più coinvolgente

Un casinò online in tempo reale offre oggettivamente un’esperienza di gioco di gran lunga migliore rispetto ad altre modalità di fruizione, proprio perché in grado di offrire un più elevato livello di coinvolgimento. In sostanza, con i casinò dal vivo in streaming i player si sentono in tutto e per tutto in una casa da gioco reale.

Statistiche

Prima di una partita, gli utenti possono consultare informazioni sulle performance di altri giocatori, e leggere testimonianze e opinioni di chi ha già usufruito del servizio. Nello specifico, gli utenti possono vedere i feedback lasciati da altri player relativamente all’operato dei croupier dal vivo. Questo è estremamente utile per farsi un’idea su come muoversi, e mettere a punto le proprie strategie di gioco.

Ampia scelta di giochi dal vivo

Un casinò online live offre ampia scelta di giochi di carte e da tavolo che anche la più grande casa da gioco tradizionale non avrebbe materialmente modo di offrire. Per grande che sia, infatti, una casa da gioco può accogliere al proprio interno un numero limitato di sale e croupier.

Superamento dei confini geografici e temporali

Per i player appassionati di gioco d’azzardo, i casinò digitali in tempo reale permettono di giocare sul tavolo verde con croupier professionisti comodamente da cellulare, tablet e laptop in qualsiasi momento, ogni qualvolta lo desiderino, e ovunque si trovino. In sostanza, i player possono accedere a un casinò live e dedicarsi al gioco in tempo reale in ogni istante della giornata, senza alcuna restrizione e senza alcun impedimento.

Azzeramento dei tempi di attesa

In una classica casa da gioco capita spesso che i tavoli siano occupati e si sia costretti ad attendere a lungo affinché si liberi un posto. In un casinò live il problema non si pone, in quanto gli utenti possono iniziare a giocare sul tavolo verde dal vivo con croupier professionisti immediatamente dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma con le proprie credenziali.

Come accennato al punto precedente, i gamer possono liberamente accedere a un casinò live a qualsiasi ora del giorno e della notte, 7 giorni su 7, senza attese e senza doversi attenere a orari di apertura, giorni di chiusura, e così via.

Possibilità di effettuare puntate differenti nella roulette live

Sul tavolo della roulette di un casinò live si possono realizzare diverse tipologie di puntate, tenendo presente che le linee brevi di tre numeri sono definite Righe, mentre le linee più lunghe da dodici numeri sono denominate Colonne.

È necessario fare una distinzione tra puntate interne e puntate esterne. Le puntate interne sono le scommesse realizzate sullo spazio risultante dai numeri e dalle corrispondenti linee interne:

Numero pieno: le chip sono collocate sopra un unico numero, incluso lo zero; Cavallo: le chip sono disposte sulla linea tra due numeri qualsiasi; Terzina: le chip sono poste alla fine di una riga qualsiasi di numeri; Quartina: le chip sono posizionate nell’angolo costituito da quattro numeri; Sestina: le chip sono collocate alla fine di due righe al di sopra dell’intersezione delle stesse; Colonna: le chip sono collocate su una della caselle recanti la dicitura “2 a 1” alla fine della colonna. La puntata include tutti i numeri di tale colonna, dodici numeri, escluso lo zero; Dozzina: le chip sono disposte su una delle tre caselle recanti la dicitura 1-12, 13-24 o 25-36 e vengono coperti dodici numeri; Rosso/Nero, Pari/Dispari, 1 – 18/19 – 36: le chip sono posizionate sopra una di queste sei caselle. La puntata copre 18 numeri sul tavolo, a seconda di quanto riportato sulla casella stessa, escluso lo zero.

Le puntate esterne, invece, coprono un gruppo diverso di numeri. Le vincite variano a seconda delle puntate.