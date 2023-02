Guida ai Free Spins nei Casino Online in Italia

Tra le tante promozioni che i casinò offrono ai loro giocatori ci sono i free spin, termine ormai comunemente usato per indicare i giri gratis. Quando sentiamo la parola “gratis” è normale tendere subito l’orecchio; se poi la gratuità riguarda il tavolo verde, l’interesse raddoppia. Dopotutto, quando decidiamo di fare un giro alle slot o una partita a poker, l’intento è quello di divertirci sì, ma acciuffando anche qualche bella vincita.

I casino AAMS con free spins sono tanti e puoi trovarli qui , ma non tutti offrono gli stessi termini e la stessa convenienza per i bonus. Andiamo per ordine e vediamo cosa sono i giri gratis, per poi individuare i migliori free spin che puoi selezionare.

I giri gratis sono delle partite completamente gratuite alle slot online: il giocatore quindi apre la griglia e gira i rulli senza dover effettuare nessuna puntata. Attenzione però a non confondere i giri gratis con le modalità demo delle slot online: in quest’ultimo caso il player non vince nulla, nemmeno se riesce ad ottenere una combinazione vincente l’altra.

I free spins invece funzionano come le normali giocate a pagamento, con la differenza che è il casinò ad offrire i giri. Un po’ come fosse un gesto galante: invece di offrire un drink, vengono accreditate delle giocate gratuite su una slot.

Come Distinguere Le Migliori Offerte Free Spins

Ogni casinò online offre dei giri gratis: che si tratti di un offerta di benvenuto , di una promozione per gli utenti già registrati o, ancora, di un cashback, i casinò AAMS con free spins sono tantissimi. Ma le offerte non sono tutte uguali, in quanto ci sono dei dettagli (in gergo tecnico definiti “Termini e condizioni”) che possono influire molto sulla convenienza per il giocatore.

Ecco una rapida panoramica degli elementi da tenere d’occhio prima di sbloccare i giri gratis alle slot online:

I termini temporali sono il primo dettaglio da considerare: entro quanto tempo posso accettare il bonus free spin ed entro quando devo giocarlo? Ad esempio se possiamo accettare i giri gratis entro 2 giorni ma dobbiamo usarli tutti entro 3 giorni, potrebbe non essere la promozione migliore del pianeta;

Su quali slot machine possono usare i free spin? A volte i casinò AAMS consentono di giocare i giri gratis su tutte le slot del casinò, mentre in altre occasioni stabiliscono una lista di slot disponibili per l’offerta. In questa seconda ipotesi, è importante accertarsi che si tratti di slot con un RTP elevato;

Qual è il requisito minimo di puntata? In altre parole, si tratta di sapere quante volte devo scommettere il valore del free spin per poter convertire le vincite in denaro reale. Più alto è il requisito, meno conveniente diventa il bonus free spin.

Questi elementi sono importanti e vanno verificati prima di accettare il bonus senza deposito altrimenti, se non vengono rispettati, comportano la perdita dell’intera scommessa. Ad esempio, se entro il termine di scadenza del bonus ho giocato solo la metà dei free spin, perderò i restanti giri gratis e anche tutte le eventuali vincite accumulate.

Le Strategie Per Ottimizzare Per I Giri Gratis

Come avviene per ogni promozione, la vera convenienza sta nel saper sfruttare al meglio l’opportunità. Una volta individuati i casinò AAMS che propongono le offerte migliori, bisogna gestire al meglio il bonus, ad esempio:

Se puoi scegliere la slot su cui giocare, seleziona i titoli con un RTP elevato e una volatilità adatta al tuo stile di gioco;

Se puoi stabilire tu il valore dei free spins, fai attenzione alla volatilità della video slot: se questa ha una volatilità alta, è meglio abbassare il valore del giro gratis, perché le vincite tendono ad essere meno frequenti;

Quando il gioco le consente, attiva sempre tutte le linee di pagamento: più payline attive vuol dire più possibilità di vincita.

Da ultimo, ricorda di tenere sempre d’occhio il tuo saldo e quello delle vincite: un gioco responsabile è sempre una strategia vincente.