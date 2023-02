Temperature troppo alte, impossibili le gare di velocità su ghiaccio a Pragelato

Temperature troppo alte e il ghiaccio che si trasforma in acqua. Così si chiude a tavolino la stagione 2023 di Ice Challenge-Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio, dopo che l’innalzamento delle temperature ha costretto ancora una volta BMG Motor Events ad annunciare l’annullamento della finale prevista a Pragelato in programma per sabato 25 e domenica 26 febbraio.

“Una grande sofferenza- hanno commentato gli organizzatori – perché tutti ci abbiamo provato fino all’ultimo. Una stagione davvero difficile, siamo rimasti vittime di un meteo tutt’altro che invernale, abbiamo fatto il possibile, ma dobbiamo arrenderci all’evidenza”.

Questo finale inaspettato congela quindi la classifica dopo tre round che, da regolamento, è sufficiente per decretare conclusa la stagione. Non c’è ancora l’ufficialità, ma stando così le cose Ivan Carmellino matematicamente potrebbe fregiarsi dell’undicesimo scudetto dopo aver vinto tutti i tre round disputati quest’anno.