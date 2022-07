Bonus Senza Deposito sui Siti di Scommesse: come utilizzarli e trarne vantaggio

Esattamente come avviene per i casinò online, anche le piattaforme di gioco delle scommesse sportive online possono presentare delle offerte interessanti per gli iscritti. Non vogliamo parlare però delle promozioni che vengono introdotte nel tempo ai giocatori più attivi, ma bensì della grande offerta di iscrizione.

Quando un nuovo giocatore, infatti, si iscrive per la prima volta riceve, su molte piattaforme, quella che notoriamente è considerata l’offerta per attirare i gamer. Parliamo del bonus senza deposito! Ne hai mai sentito parlare? Ma soprattutto, perché se ne parla così tanto? Semplice: perché un bonus senza deposito per le scommesse sportive ti offre la possibilità di provare a vincere denaro senza dover investire subito i tuoi soldi.

Non dimentichiamo poi che, diverse piattaforme come i siti scommesse di NonAAMS.com che offrono bonus senza deposito, ti possono aiutare a iniziare le tue sessioni senza mettere subito in pericolo il tuo conto. Vediamo da vicino le caratteristiche e i vantaggi di queste offerte.

Come si accede a un bonus senza deposito?

Quando scommetti online, soprattutto su piattaforme dedicate al betting sportivo, spesso le offerte interessanti scarseggiano. Ci sono delle promo su eventi particolari e in molte occasioni è richiesto il primo deposito per accedere a un bonus benvenuto abbinato a giocate gratuite. Ma non temere, basta cercare con un po’ di pazienza, o scegliere portali sicuri per trovare ciò che stai cercando.

Un bonus senza deposito non richiede nulla di particolare. Tu giocatore devi scegliere la piattaforma di riferimento (considerando sempre i requisiti di ogni offerta e il palinsesto delle giocate) e procedere con l’iscrizione. Compila quindi le informazioni pertinenti e invia tutto all’operatore che potrà muoversi in 2 modi. Potrà attribuire subito il bonus dopo aver confermato il tuo account, oppure ti invierà un codice specifico da usare per attivare il bonus. Ma vediamo che tipo di offerte puoi trovare nelle piattaforme con licenza!

Le tipologie di offerte

Questo bonus su siti-web può avere non solo caratteristiche diverse ma anche delle tipologie ben precise: per esempio un’offerta senza deposito per lo sport, sarà diversa da una per il bingo, non è vero? Vediamo allora di capire come funzionano!

Bonus Scommessa gratuita

La classica offerta senza obbligo di ricaricare il conto alla registrazione può portare l’operatore a offrirti una piccola o media somma di denaro. Per esempio puoi ricevere 50€ di bonus con requisito di scommessa a 10x da utilizzare liberamente sul palinsesto. Non ti resta che tentare la fortuna e divertirti alla scoperta delle discipline più interessanti.

Bonus sui pre-partita o su discipline specifiche

Ti è mai capitato di trovarli? Sono classici bonus senza ricarica, ma hanno una prerogativa: riguardano solo le offerte che puoi posizionare prima dell’inizio della gara. Il bookmaker quindi chiede ai nuovi giocatori di scegliere il proprio sport, l’evento che preferiscono e di giocare per soddisfare i termini e le condizioni previste. Se un giocatore è colto dalla voglia vera di adrenalina e di scommettere in tempo reale, potrà farlo (ovviamente!) ma non sarà utile al fine di sbloccare il bonus.

Discorso analogo nel caso in cui il bookmaker decida di offrire questo bonus gratuito solo su alcune scommesse sugli eventi particolari o discipline sportive. Per esempio sul calcio, oppure solo sul basket: dovrai quindi abituarsi a leggere con attenzione le caratteristiche dell’offerta nel dettaglio. Così eviterai spiacevoli sorprese in fase successiva.

Vantaggi e svantaggi dei bonus senza deposito

Come detto i siti di scommesse online non offrono soldi gratis senza vincoli: partendo da questa consapevolezza è bene capire subito quali sono i pro e contro di questa offerta. Partiamo dai vantaggi:

Possibilità di vincere denaro gratuito senza investire il tuo;

Permette di provare nuovi sport sfruttando le quote migliori;

Sono un modo piacevole per iniziare a scommettere in modo facile.

E gli svantaggi?