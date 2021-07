Green Pass in vendita a 100 euro su Telegram

Un vero e proprio mercato illegale di Green Pass sta crescendo sull’applicazione messaggistica istantanea Telegram, con tanto di listino prezzi. Negli ultimi giorni si può acquistare il “Green Pass Covid-19” al prezzo di 100 euro per la versione digitale e 120 per quella cartacea. Documenti originali e non falsi, assicurano. “Se non ti sei mai voluto sottoporre a tampone ed/o vaccino ma hai comunque necessità di accedere al GreenPass potrai rivolgerti a noi – scrivono nel gruppo “Green Pass Qr Code Covid”, che assicura di aver “fornito oltre 1200 Green pass in tutta Italia”.

“Per ottenere il GreePass grazie al nostro aiuto non sarà necessario né vaccinarsi e neppure essere guariti antecedentemente dal virus. Dovrai essere semplicemente in possesso di una tessera sanitaria ed un documento di riconoscimento in corso di validità”.

Poi seguono le istruzioni. Sono diversi i gruppi che vendono la Green Pass, a prezzi differenti, fino a raggiungere per la versione cartacea i 300 euro. Ci sono anche i pacchetti famiglia “dai 300 ai 350 euro per quattro persone, dai 450 ai 500 euro per sei”. Tutto regolare assicurano dai gruppi, perché regolarmente rilasciati dal sistema sanitario europeo. Nessun Qr Code falso. Ad essere costituzionalmente scorretto è il documento. Intanto la polizia postale, secondo cui questi Green Pass potrebbero essere stati “rubati”. Ovvero fotografati o frutto di screen shot di chi li ha postati sui social dopo averli ottenuti regolarmente.