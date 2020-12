Giovedì 31 dicembre sportelli Smat aperti: orari e modalità d’accesso

Giovedì 31 dicembre gli uffici aziendali di Smat saranno chiusi mentre resteranno aperti gli sportelli dell’Assistenza Utenti e dei Contratti della sede di Torino in corso XI Febbraio 22. L’orario sarà dalle 9,00 alle 11,30.

Aperto anche lo sportello di Castellamonte, in Strada del Ghiaro inf. 17, esclusivamente per gli utenti con prenotazione. A tale proposito è stato predisposto il numero verde gratuito 800 010 010 per prenotarsi. Potranno recarsi allo sportello infatti soltanto gli utenti con codice prenotazione e in possesso della documentazione necessaria per il servizio richiesto.

Garantiti i servizi di emergenza e di pronto intervento per la riparazione dei guasti e delle fughe e gli utenti potranno rivolgersi al NUMERO VERDE 800 060 060