Fifa 22, il trailer del gameplay ufficiale

Entra sempre più nel vivo l’attesa di Fifa 22: il trailer del gameplay che Ea Sports ha diffuso nei giorni scorsi infatti illustra ancora meglio il funzionamento della novità più chiacchierata da parte degli appassionati di videogiochi.

L’Hypermotion Technology: ovvero la nuova tecnologia che consente di rendere quanto più realistici possibile i movimenti dei giocatori. Nel trailer si vede (CLICCA QUI) come è stata realizzata questa modalità che sarà disponibile sulle nuove consolle di “Next Gen”, ovvero Ps5 e Xbox Serie X.

L’estremo realismo è infatti possibile visto che le movenze sono state studiate su quelle di calciatori reali. Ovvero due squadre hanno indossato delle tute con tanto di sensori che rilevassero i loro movimenti, la postura, anche le espressioni facciali. Poi hanno disputato un vero match, mentre i computer prendevano nota di tutto per far si che quelle stesse movenze venissero riportate nel videogioco.

Da notare, per gli appassionati di Fifa 22 che il trailer svela anche dei momenti e delle scene del videogioco in uscita. È dunque possibile farsi un’idea di come sarà Fifa 22 e di quelle che saranno le funzionalità e le modalità di gameplay più importanti grazie alla nuova tecnologia.

Un’altra novità per quanto riguarda l’edizione 22 del gioco di simulazione calcistica più amato dai gamer riguarda la telecronaca. Ea Sports ha infatti annunciato nuovi telecronisti sciogliendo le riserve su chi saranno le voci italiane. La scelta è ricaduta su Pierluigi Pardo per la telecronaca e Lele Adani per il commento tecnico. Pardo aveva già un contratto con Ea Sports, con cui collabora da otto anni, mentre Adani è la new entry. Da tempo si vociferava di un suo coinvolgimento e ingresso nel mondo dei videogame e ora è arrivata la conferma con l’annuncio di Ea Sport che spiega la scelta come dettata dalla necessità di un commento “energico e coinvolgente” che si adattasse alle nuove funzionalità di Fifa 22.