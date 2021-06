Fifa 22, Daniele Adani nuovo commentatore

In Fifa 22 Daniele Adani sarà il nuovo commentatore italiano. È questa l’ipotesi per il nuovo commentatore del videogioco di simulazione calcistica più atteso dell’autunno.

In realtà, come detto, non c’è ancora nulla di sicuro, si tratta solo di un rumors. Ma questo gossip nelle ultime settimane si è sempre di più alimentato. Tutto è partito dall’account Twitter di Arcade-Fut, un leaker di Fifa che già nelle edizioni scorse aveva predetto molti aspetti del game.

Ebbene, nelle scorse settimane aveva anticipato che nell’edizione 22 sarebbero cambiati dei telecronisti. A che anche l’Italia sarebbe stata chiamata in gioco per sostituire la coppia Pardo-Nava che dal 2015 sono le voci del gioco. Nelle ultime ore arriva la nuova indiscrezione: “The new Italian commentator will be… Daniele Adani” è il tweet di Arcade-Fut.

Ovviamente nulla di confermato da Ea Sports che tiene il massimo riserbo nei confronti del videogioco. Come sempre accade e come è prevedibile questa e molte altre domande troveranno al loro risposta durante il Ea Play Live del 22 luglio in cui la Electronic Arts presenterà i titoli in uscita in autunno.

Certo è che la febbre di Fifa cresce sempre di più e si attende di conoscere la data in cui il videogioco sarà nei negozi, sapere il calciatore scelto per la copertina e quali nuove funzionalità avrà la nuova versione. E scoprire se in Fifa 22 Daniele Adani sarà commentatore.

Insomma, l’attesa cresce anche se il sospetto è che i tempi per la nuova uscita di Fifa potrebbero allungarsi visto che anche l’appuntamento dell’Ea Live è stato rinviato di un mese rispetto a quanto accadeva negli anni scorsi in cui era in calendario a giugno. Che sia il segno cha anche la release di Fifa possa slittare al mese di ottobre inoltrato?