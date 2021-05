Fifa 22, il 22 luglio l’Ea Play Live

Fifa 22 ha una prima data certa nel calendario dei prossimi mesi. La tradizionale conferenza dell’Electronic Arts, l’Ea Play, in cui vengono presentati i principali videogames della stagione autunnale si svolgerà il 22 luglio.

Anche quest’anno sarà solo online in seguito all’emergenza Covid e sarà posticipata di un mese rispetto al tradizionale appuntamento di giugno.

Ancora non trapelano altri particolari sulla conferenza ma è facile immaginare che ancora una volta in questa occasione sarà presentata la nuova edizione di Fifa 22, l’atteso game di simulazione calcistica di cui al momento non si conosce ancora nulla. Anche se lo slittamento di un mese dell’Ea Play lascia pensare che anche l’uscita di Fifa non sarà più a settembre ma a ottobre.

Di sicuro però quelli a venire saranno mesi alquanto interessanti per gli appassionati di videogiochi perchè poco alla volta saranno rilasciate indiscrezioni sulla nuova stagione di Fifa. A breve potrebbe essere svelato il nome del giocatore che sarà in copertina quest’anno, mentre sarà anche l’ultima stagione in cui il Napoli giocherà con nome e maglia ufficiale, poiché dalla stagione 2023 ha ceduto tutti i diritti a Pes.

Da un punto di vista tecnico restano aperti molti dubbi. L’edizione 21 era stata più una conferma che una rivoluzione, con alcune migliorie ma nessuno stravolgimento nel gioco. Fifa resta comunque uno dei videogiochi più amati e c’è da prevedere che entro l’estate ricomincerà la corsa alle prenotazioni delle copie. Anche perchè c’è chi sta ancora tentando di accaparrarsi una delle nuove consolle come Playstation5 e Xbox X e non è da escludere che saranno tante le offerte bundle per portarsi via a un prezzo vantaggioso sia la consolle che una copia del videogame.