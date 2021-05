Ben Harper in concerto a Torino. Torna in Italia e recupera le date saltate nel 2020 a causa della pandemia. In quattro giorni un vero e proprio tour della penisola che parte da Vicenza il 14 luglio al Summer Festival di Marostica (Vicenza). Il 16 luglio sarà la volta dell’Umbria jazz 2021 all’Arena Santa Giuliana a Perugia e il 18 luglio a Stupinigi Sonic Park a Nichelino.

Ben Harper, il concerto a Torino

L’anno scorso Ben Harper era stato costretto ad annullare il tour con gli Innocent Criminals, ma per non lasciare i fan italiani a bocca asciutta, Ben Harper ha deciso di intraprendere A Solo Evening with Ben Harper, un breve tour in un’intima versione solista e in acustico, chitarra e voce.

Il cantautore suonerà tutti i principali brani del suo repertorio alternandosi tra chitarre acustiche, elettriche e slide guitar in quello che si annuncia come uno degli eventi più speciali dell’estate live italiana.

Si preannuncia dunque un’estate di ritorno alla musica dal vivo in Italia dopo che il 2020 aveva visto azzerare gli eventi a causa del Covid. Ovviamente eventi che si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, ma che rappresentano anche simbolicamente un importante ritorno alla “normalità” della vita prima della pandemia.

infatti, è ipotizzabile che il calendario di nomi che si susseguiranno sui plachi dell’estate italiana sarà destinato ad aumentare nelle prossime settimane. Un anticipazione di un autunno in cui dovrebbero riprendere anche i tour che sono stati interrotti e posticipati l’anno scorso proprio per l’emergenza sanitaria. Una ripresa degli eventi che rappresenta non solo un momento di festa ma anche un sospiro di sollievo per i numerosi lavoratori del mondo dello spettacolo che da quasi un anno non hanno certezze sul loro futuro.