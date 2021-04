Il Napoli su Pes in esclusiva, addio a Fifa

Il Napoli sarà solo su Pes dal 2023. La squadra partenopea ha dato l’addio a Fifa dove sarà ancora presente per l’edizione 2022 che uscirà a settembre, ma dal 2023, come annunciato in un comunicato congiunto con la Konami la licenza sarà solo per Pes.

Insomma, il Napoli segue la scia di altri importanti club italiani che hanno preferito dare l’esclusica dei diritti di immagine e del marchio solo a Konami, preferendo non comparire nel videogioco di Ea Sport: Juventus e Roma. In Fifa23 dunque non ci sarà la Ssc Napoli con marchio e maglia ufficiale, ma sarà sostituita da un’altra squadra che però potrebbe sempre chiamarsi Napoli essendo il nome stesso della città.

Il Napoli su Pes in esclusiva: ecco il comunicato

“Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo di collaborazione di lungo periodo con la Società Sportiva Calcio Napoli. La partnership ufficiale nel settore dei videogiochi a tema calcistico avrà inizio nella stagione 2021/22 e garantirà numerosi diritti di commercializzazione. Tuttavia, a partire dalla stagione calcistica 2022/23, la serie eFootball PES sarà l’unico gioco di simulazione calcistica in tempo reale a includere una riproduzione del Napoli completamente autorizzata”.