Ecco la copertina di Fifa 22: Ea Sports sceglie di nuovo Mbappè

La copertina di Fifa 22 è finalmente stata svelata. E per quest’anno non ci sono grosse novità. Infatti, anche per la versione 2022 del gioco Ea Sport ha scelto come suo testimonial Kylian Mbappè. La star del Psg era già stato l’uomo copertina di Fifa 21 e si riconferma anche quest’anno.

L’immagine, su sfondo verde chiaro, lo ritrae di spalle che si tiene la maglia numero 7. Una cover molto più delicata delle precedenti, che sceglia una grafica semplice e colori poco accesi.

La copertina di Fifa 22 è il primo importante indizio di quello che sarà il nuovo videogioco, mentre altri particolari verranno svelati a partire dall’11 luglio quando alle ore 17.30 verrà mostrato il primo trailer del gioco.

Intanto però nell’immagine diffusa della copertina emerge un altro particolare interessante. Si cita infatti la “Hypermotion Technology” una delle novità introdotte nella versione di quest’anno e riguarderà la versione next-gen per Ps5 e Xbox Serie X.

Un nuovo strumento tecnologico che permette di realizzare animazioni sempre più realistiche. Questo perchè le consolle di nuova generazione permettono di sfruttare l’intelligenza artificiale e il “machine learning” invece del “motion capture” per raccogliere dati direttamente da video di partite giocate nella realtà.

Insomma, poco per volta la stagione di Fifa 22 sta entrando nel vivo. Ancora non si conosce il prezzo e il numero di versioni che ci saranno quest’anno né la data di uscita che però è ipotizzabile verso la fine del mese di settembre come era di consueto.

Di sicuro in occasione dell’Ea Sports Live che è in programma il prossimi 20 giungno ne sapremo qualcosa di più.