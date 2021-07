Playstation 5, da GameStop nuovo stock esaurito in un’ora

Sono andate a ruba le Playstation 5 da GameStop. Il negozio di elettronica e games aveva annunciato di avere disponibilità di nuove console per il pomeriggio di giovedì 1 luglio.

Come chi ha già tentato di mettere le mani sul gioiello di casa Sony sa già per poterne avere una bisognava andare sul sito di GameStop e prenotarle. L’apertura delle prenotazioni era prevista dalle ore 15.30.

Ma ancora una volta la disponibilità di Playstation 5 da GameStop è durata ben poco. Infatti, già alle 16.45 le scorte erano esaurite. Con soddisfazione di chi era riuscito a portarsi via una copia e disappunto di quanti invece dovranno ancora attendere il prossimo giro.

Già perchè a quanto pare le occasioni per acquistare la consolle di next gen di Sony saranno sempre dilatata nel tempo e con pochi pezzi a disposizione. Nonostante le grandi richieste la casa produttrice non sembra intenzionata a aumentare più di tanto la produzione che quindi arriverà sempre a singhiozzo con eventi in cui conta davvero essere veloci per riuscire ad averne una.

Problemi che Sony giustifica come legati alla difficoltà di reperire alcune componenti della consolle: i semiconduttori in particolare sarebbero difficili da trovare e quindi anche la consegna di nuove consolle è costretta a essere centellinata. Addirittura se il problema non dovesse risolversi la Sony sta pensando a cambiare il design per non aver più necessità di quei pezzi.

Intanto non sono previsti altri eventi di vendita nei prossimi giorni. Anzi a parte le piccole forniture arrivate ieri a Gamestop né Amazon né gli altri negozi di elettronica danno notizie di nuove consolle disponibili. E con la pausa estiva della produzione alle porte la sensazione è che chi vuole la consolle di next generation di Sony dovrà attendere per lo meno l’autunno per mettere le mani sulla propria copia.