Duello al vertice tra Milan e Inter: sarà Verona a decidere lo scudetto?

Per il Milan sarà nuovamente la ‘Fatal Verona’ come fu nel 1973 e nel 1990 o la maledizione di Giulietta verrà infranta dagli uomini di Pioli e la corsa verso lo scudetto continuerà? É sicuramente questa la grande incognita che si presenta domenica per la 17esima (a proposito di scaramanzia) giornata di ritorno del campionato di Serie A. I rossoneri in vetta alla classifica con più due dall’Inter affrontano sicuramente, almeno sulla carta, la sfida più ostica, Mentre i cugini nerazzurri giocheranno in casa, venerdì alle 18.45, contro l’Empoli. A tre giornate dalla fine, dunque, in cima è sempre lotta.

E se Verona non dovesse essere né fatale né decisiva restano ancora due partite da guardare con attenzione. Il Milan giocherà l'ultima partita casalinga contro l'Atalanta, altro cliente tutt'altro che facile, e l'Inter scenderà in terra sarda per la partita contro il Cagliari. Qui sarà importante capire a che punto saranno del loro percorso stagionale i bergamaschi, in lotta per un posto in Europa, e i rossoblu, relegati nelle parti bassissime della classifica. Infine l'ultima giornata: il 22 maggio. Milan e Inter artefici del proprio destino incontreranno i primi il Sassuolo fuori casa e i secondi la Sampdoria al Meazza. Insomma un finale da brividi dove le previsioni possono cambiare da un momento all'altro: lo sanno bene i bookmaker che se fino a poche settimane fa davano, per quanto riguarda le quote scudetto, in vantaggio l'Inter di Inzaghi. Ora dopo la clamorosa sconfitta di Bologna e nonostante la vittoria ad Udine, la situazione si è completamente ribaltata, premiando il Milan, vincente, anche se con affanno, contro la Fiorentina.

Due punti, praticamente nulla o tutto, dipende da come si guardi il bicchiere. C’è anche il vantaggio per i rossoneri negli scontri diretti. Ma basterà? Per ora c’è quel ‘Fatal Verona’ da superare. E già questo come sfida per chi ci sta credendo non è cosa da poco.