Calcio, le 6 favorite dei 6 campionati top d’Europa

Il calcio è senza ombra di dubbio lo sport più seguito nel continente europeo. Ciascuno paese è contraddistinto dal proprio campionato e le migliori squadre di ognuno vengono inserite all’interno delle principali competizioni europee: la più ambita (oltre che più remunerativa) è la Champions League, ma ci sono anche Europa League e Conference League.

Premier League: testa a testa tra Manchester City e Arsenal

Il massimo campionato inglese è quello in grado di attirare, ora come ora, i maggiori investimenti. Per questo anche le squadre di media classifica possono compiere operazioni di calciomercato degne di un qualsiasi top club di Serie A ad esempio. Per quanto riguarda la corsa al titolo, si delinea un testa a testa che ha accompagnato i tifosi nelle ultime due stagioni, quello tra Manchester City e Arsenal. Nelle due annate precedenti sono stati i Citizens a trionfare, con i Gunners che hanno solo sfiorato il titolo. Quest’anno però la vera outsider potrebbe essere il Liverpool di mister Slot, che ha avuto un impatto devastante sulla squadra, chiamata a riprendersi dopo l’addio di Jurgen Klopp.

Bundesliga: ci si attende una rivincita del Bayern Monaco

La vittoria della Bundesliga appare storicamente meno combattuta rispetto ad altri campionati europei, con il Bayern Monaco dominatore assoluto in quanto a vittorie. I bavaresi sono però reduci da un anno decisamente da dimenticare in terra tedesca sotto la gestione di Thomas Tuchel, con la vittoria del titolo andata al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Le previsioni degli esperti e in particolare le quote vincente della Bundesliga considerano difficile una doppietta delle aspirine, con Kane e compagni tornati ad essere i principali favoriti per la conquista del titolo.

Ligue1: PSG favorito assoluto

Come nel caso del campionato tedesco, negli ultimi anni la Ligue1 francese ha visto una squadra dominatrice, il Paris Saint-Germain. La partenza di Mbappé nell’ultima sessione di mercato ha dato possibilità a mister Enrique di puntare maggiormente sul collettivo rispetto alle individualità e il pronostico non sembra prospettare grandi rivali per i parigini. L’unica eccezione potrebbe essere l’Olympique Marsiglia di De Zerbi, che sogna di competere con il PSG , ma al momento le chance di trionfo finale appaiono risicate.

Liga: eterno confronto tra Real Madrid e Barcellona

La Liga è ancora una volta saldamente dominata dalle due compagini al vertice del calcio mondiale, Real Madrid da un lato e Barcellona dall’altro. I blancos sono reduci dalla vittoria del campionato nella scorsa stagione e puntano a replicare quanto mostrato l’anno passato, anche se i meccanismi di gioco appaiono più arrugginiti rispetto al passato. La qualità della rosa non è in discussione ma, come molti esperti preventivavano, il vero problema potrebbe essere la gestione di un numero di talenti così ampio. Sul fronte opposto si ritrova invece un Barcellona alle prese con la nuova gestione di mister Flick, che riesce a mixare ottimamente l’estro della gioventù con l’esperienza di bomber consolidati, Yamal da un lato e Lewandowski dall’altro.

Serie A: l’Inter è la squadra da battere

Considerando gli ultimi tre campionati menzionati, la Serie A appare senza dubbio quella della lotta al titolo più aperta. La favorita per il trionfo resta l’Inter, ma i massicci investimenti di Napoli e Juventus le indicano necessariamente come possibili pretendenti al titolo. Inoltre, i partenopei di mister Conte possono contare su un anno di assenza dalle Coppe. Se da un lato ciò garantisce minori introiti, dall’altro il tecnico salentino può lavorare in maniera molto più mirata sui meccanismi di gioco. Minori appaiono invece le chance di trionfo per il Milan di Fonseca, già finito sulla graticola e secondo molti addetti ai lavori destinato ad un esonero a stagione in corso.

Primeira Liga: corsa a tre in Portogallo

Gli spettatori del massimo campionato portoghese assistono da anni ad una corsa a tre per la vittoria del titolo: Sporting Lisbona, Porto e Benfica, compagini che si stanno ritagliando sempre più spazio anche nelle competizioni europee. Se tra questi club la concorrenza è elevata, di fatto tutte le altre compagini difficilmente possono ambire al titolo, con una evidente differenza di organico e contestualmente di disponibilità economica.