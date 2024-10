Real Madrid, club diventato icona: è il più titolato, più ricco, più prestigioso

Ci sono alcune squadre che più di altre sono entrate nel cuore di tanti appassionati di calcio. Squadre che hanno fatto la storia di questo sport, sempre ricche di campioni, vincenti e soprattutto spettacolari dal punto di vista del coinvolgimento e dello spettacolo. Squadre come Milan, Manchester United, Barcellona e soprattutto Real Madrid, la squadra più titolata al mondo e più ambita da qualsiasi calciatore metta piede sul rettangolo di gioco. Nella sua storia infatti il Real ha vinto tutto quello che si poteva vincere e tra coppe e trofei nazionali e tornei internazionali e intercontinentali. E anche quest’anno si è presentato al via della nuova stagione da grande protagonista, tra i favoriti per conquistare l’ennesimo successo in Champions League e da favorito come rivelato dalle scommesse sulla Liga per l’ennesima vittoria nel campionato nazionale. Ma cosa fa del Real il club più prestigioso al mondo? Scopriamolo.

Il club più titolato al mondo

Se sul territorio nazionale i blancos, come vengono soprannominati dai tifosi, sono secondi solo al Barcellona, nei tornei internazionali non c’è partita. In Spagna, infatti, il Real ha vinto 71 trofei (contro i 77 del Barcellona), di cui 36 campionati, 20 coppe del Re, 1 coppa della Liga, 13 Supercoppe di Spagna e 1 Coppa Eva Duarte. A livello europeo e mondiale, invece, sono 32 i titoli conquistati dai Blancos, con in testa il record delle 15 Champions League messe in bacheca. Un primato che si è consolidato lo scorso primo giugno nella finale contro il Borussia Dortmund , che ha visto vincere gli spagnoli per 2-0. Inoltre sono due le Coppe Uefa vinte, 6 le Supercoppe Uefa, 3 Coppe Intercontinentali, 5 Coppe del Mondo per club e 1 Coppa Iberoamericana.

La ricchezza del club

Ma il calcio oggi è anche business e denaro. E anche in questo aspetto di questo mondo il Real Madrid fa la voce da padrone con un valore complessivo della società che si aggira attorno ai 6,6 miliardi di dollari. Il club spagnolo, inoltre, è la squadra che ha generato il maggior numero di entrate tra le prime 30 squadre del mondo, con 873 milioni di dollari. E poi c’è la chiusura d’esercizio che ha visto un incremento enorme negli ultimi 20 bilanci, e sempre con il segno più e che sul patrimonio netto della società si paragonano ai 157 milioni dell’annata 2004/2005 ai 574 milioni del 30 giugno 2024.

Una rosa stellare

E poi c’è il valore della rosa che è un patrimonio certamente economico ma anche e soprattutto sportivo. Il valore complessivo della squadra allenata dall’intramontabile Carlo Ancelotti è di 1,34 miliardi di euro e con sette giocatori in squadra che sfondano il valore di 100 milioni ciascuno. Parliamo di grandi campioni come Kylian Mbappé, ex stella del PSG, che ha un valore sulla carta di 180 milioni di euro (indicazione Transfermakt). Ma c’è anche il fenomeno brasiliano Vinicius Junior, anche lui campione da 180 milioni, alla pari dell’inglese Jude Bellingham. Appena sotto troviamo Federico Valverde, centrale spagnolo il cui valore si aggira intorno ai 120 milioni di euro, e l’ala destra brasiliana Rodrygo, del valore di 110 milioni. Chiudono la classifica madrilena dei giocatori più costosi il mediano francese Aurélien Tchouaméni e il centrale anche lui francese Eduardo Camavinga, entrambi quotati 10 milioni di euro.