Toro: dopo lo spettacolare esordio contro il Milan a San Siro arrivano le ultime manovre di mercato

La Serie A è iniziata alla grande per il Torino, che ha fatto un ottimo esordio contro il Milan a San Siro. Nonostante il 2-2 finale, la squadra guidata da mister Vanoli ha giocato in maniera convincente per gran parte del match, mettendo in forte difficoltà i rossoneri e sfiorando incluso il terzo gol. Tuttavia, la rimonta del Milan negli ultimissimi minuti di gioco ha evidenziato alcune lacune, che potrebbero essere colmate dalla squadra granata prima della chiusura del calciomercato estivo.

Una partita combattuta fino all’ultimo

Sublimi le prestazioni dei calciatori del Torino, che sin dai primi minuti di gioco hanno mostrato una forte determinazione. Il vantaggio è arrivato al 30’ del primo tempo, grazie a un’inaspettata autorete di Thiaw che ha messo in crisi la difesa milanista. Poi il raddoppio al 68’, ad opera di Zapata, che ha siglato il 2-0 con un colpo di testa su assist di Lazaro. A interrompere il dominio del Toro è stato il gol di Morata all’89’ seguito da quello di Okafor al 90’+5’, l’ultimo di un match a dir poco intenso dove i granata hanno dato prova delle loro grandi capacità calcistiche. Un primo test che è servito anche a rafforzare la fiducia dei tifosi verso il Toro, fiducia che si riflette appieno nelle quote calcio oggi .

I protagonisti del match

Tra i protagonisti in campo anche un ottimo Masina, difensore profondamente duttile che in più di un’occasione ha sbarrato la strada ai rossoneri, impedendogli di passare in vantaggio. Di fianco a lui Saul Coco, neo acquisto del Torino proveniente da Las Palmas e subito schierato in difesa, posizione in cui ha mostrato una buona tenuta. Non si è visto, invece, Borna Sosa, esterno sinistro croato anche lui approdato da poco in squadra, costretto ad assistere i compagni dalla panchina.

Quali potrebbero essere le prossime mosse del Toro?

Con il mercato estivo ormai agli sgoccioli, il Torino è entrato ufficialmente nell’ultima fase di acquisti. Nonostante siano già stati fatti vari innesti sia in difesa che in attacco, Vanoli potrebbe aver bisogno di ulteriori rinforzi per rinfoltire una panchina che non sembra ancora completa al 100%.

Attualmente si sta lavorando su diversi nomi, con l’obiettivo di chiudere almeno un altro colpo prima della fine di agosto, così da aumentare le opzioni a disposizione del mister e dare un po’ di respiro ai vari reparti, senza dipendere troppo dalle prestazioni dei singoli giocatori.

Uno dei possibili innesti di cui si è parlato è quello di Tanner Tessmann, centrocampista in uscita dal Venezia rinomato per la sua grande versatilità, che lo rende un giocatore molto richiesto in quanto considerato una bet sicura. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per definire gli ultimi volti della squadra granata per questa nuova stagione del campionato.

I presupposti ci sono, ma c’è bisogno di ritocchi

Il pareggio contro il Milan, seppur amaro per come è maturato, è servito a dimostrare che il Torino ha tutte le carte in regola per giocarsela al meglio. Sebbene ci sia ancora qualche piccolo ritocco da mettere a punto per offrire maggiori garanzie di rendimento e permettere alla squadra di fare il salto di qualità tanto atteso, i granata sembrano decisi a dare del filo da torcere agli avversari.