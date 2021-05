Derby di Roma, scontri tra ultras della Lazio e polizia a Ponte Milvio. Un arresto

Ultras della Lazio e forze dell’ordine sono venuti a contatto a Ponte Milvio prima del Derby con la Roma. Alle 15 i tifosi della Lazio, in migliaia, avevano organizzato una manifestazione nei pressi della Curva Nord dell’Olimpico. Sciarpe, fumogeni e cori per il passaggio del pullman degli uomini di Simone Inzaghi. Poi è incominciato un lancio di oggetti e petardi contro la polizia. Da qui le cariche. Un arresto, una denuncia e 23 identificazioni. Questo il bilancio per le tensioni di questo pomeriggio nei pressi dello stadio Olimpico di Roma.

L’arrestato, gia’ daspato e con volto travisato, avrebbe agitato una cinghia contro gli agenti. Per questo sarebbe stato fermato. Il denunciato, invece, avrebbe lanciato alcune bottiglie contro le camionette delle forze dell’ordine. In base a quanto ricostruito un gruppo di tifosi della Lazio, voleva raggiungere in corteo lo stadio ma all’altezza di Lungotevere Maresciallo Diaz, la polizia li ha respinti.