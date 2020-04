Coronavirus, ecco il tool per farvi rispettare i 200 metri da casa

A seguito dell’emergenza Covid 19 è ormai nota la limitazione di poter effettuare una passeggiata o una piccola attività fisica entro 200 metri dalla propria residenza.

Dalla Lombardia al Veneto, sono diverse le regioni che hanno adottato questa restrizione se non anche in maniera più rigorosa.

È a disposizione dei cittadini però un link “a 200 metri da casa” che permette collegandosi di vedere in tempo reale a quanti metri di distanza si è dalla propria abitazione.

Una volta inserita la posizione del proprio civico, il dispositivo traccia un cerchio con un raggio di 200 metri entro il quale ci si può spostare.

L’idea di realizzare questo tool è di Pietro Rampazzo, uno studente universitario iscritto alla laurea triennale in ingegneria informatica di Venezia.

Sul sito della facoltà lo studente spiega: “Questo strumento non vuole assolutamente essere uno stimolo a uscire dalla propria abitazione, ma un aiuto per capire come rispettare i regolamenti per il bene comune. Come dice sempre il relatore della mia tesi, il prof. Agostino Cortesi,l’importante non è diffondere un dato, ma sapere come renderlo utile”.

Ecco il linK: https://200-metri-da-casa.netlify.com/map.html