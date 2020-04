Pinerolo, si ferisce mentre ruba occhiali. Carabinieri seguono le tracce di sangue e lo arrestano

Per rubare cinque paia di occhiali, dal valore di circa 900 euro, ha mandato in frantumi la vetrina di un’ottica di Pinerolo, in provincia di Torino. Ma si è ferito e quel taglio, seppur leggero è costato l’arresto ad 58enne.

Nell’infrangere la vetrina il ladro infatti si è tagliato al braccio.Presa la refurtiva si è diretto a casa sua, ma ha lasciato dietro di se una leggera scia di sangue. Ai carabinieri, giunti sul posto del furto, è bastato seguire le tracce per arrivare fino all’abitazione dell’uomo.

Nel corso della perquisizione all’interno dell’abitazione hanno ritrovato gli occhiali che sono stati restituiti al proprietario. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e portato in carcere a Torino.