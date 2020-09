Coronavirus, disponibile da oggi in farmacia il farmaco anti virus

A partire da oggi e precisamente dalle ore 23, tutti i pazienti con trattamento domiciliare per Covid 19, potranno ritirare i medicinali a base di idrossiclorochina che porta il nome di Plaquenil cpr 200mg. Il ritiro potrà avvenire nelle oltre 1500 farmacie territoriali aperte del Piemonte.

La distribuzione avverrà secondo il protocollo di intesa del settore farmacologico, quindi si potrà ritirare il farmaco senza applicare l’onorario previsto per la Dpc degli altri medicinali. Ciò non viene applicato per l’impegno di tutti gli operatori sanitari, per combattere il covid 19.