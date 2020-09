Ciclismo, il municipio di Alba illuminato per la tappa del Giro d’Italia

Mancano ancora quattro mesi alla tappa Alba-Sestriere di ciclismo del Giro d’Italia, che quest’anno si svolgerà in ritardo rispetto al solito a causa della pandemia di Covid-19. Infatti la Kermesse ciclistica passerà per la regione subalpina il 24 ottobre 2020, invece che il 30 maggio come era stato prefissato.

Per valorizzare la portata dell’evento, presso il Palazzo Comunale di Alba, è stata allestita in questi giorni una proiezione di luci che sarà visibile fino a domenica 28 giugno.

- Advertisement -

“In collaborazione con il Comitato di Tappa, il suo presidente Giulio Abbate ed il consigliere delegato allo Sport Daniele Sobrero – spiega l’assessore comunale alle Manifestazioni ed Eventi Emanuele Bolla – abbiamo voluto riaccendere l’entusiasmo per il Giro d’Italia ad Alba. Tra quattro mesi da piazza del Duomo partirà la tappa verso Sestriere e noi saremo in prima fila per celebrare l’entusiasmo di uno sport che saprà richiamare in città tanti tifosi e porterà le immagini delle nostre vie in tutto il mondo”.