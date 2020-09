Christian Vieri, bomber da quarantena

La quarantena fa scoprire nuovi talenti e nuovi modi di comunicare. L’essere costretti a stare a casa ha fatto aumentare l’utilizzo quotidiano dei social network e anche i vip non ne sono esenti. E tra questi una piacevole scoperta sono le dirette Instagram che l’ex calciatore Christian Vieri manda in onda ogni sera dal suo profilo che conta 2,3 milioni di follower.

Dirette in cui Bobo Vieri dialoga con altri calciatori e amici, ma anche con i suoi fan. E in una settimana ne sono passati di nomi noti del mondo del pallone: da Totti a Inzaghi, fino a Di Biagio, Cassano, Ronaldo e Ventola. Ma per la Bobo Tv, dalle 22 e 30 fino a notte fonda, sono passati anche Valentino Rossi e Mariano Di Vaio.

Un susseguirsi di risate e racconti, con aneddoti e ricordi di calciatori che hanno condiviso squadra e nazionale e che rivivono i momenti passati non tanto dei campi di calcio, ma degli spogliatoi, dei ritiri e dei momenti passati insieme come amici. Con qualche incursione anche nel presente fatto più di figli piccoli e mogli, come la compagna di Vieri Costanza Caracciolo, che ogni tanto fanno capolino per sgridarli di non aver riordinato casa.

Comunque il successo è travolgente con 40 mila contatti e un appuntamento che ormai sta diventando fisso per gli appassionati del calcio, che lontani dagli stadi, cercano un po’ di buon umore.