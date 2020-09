Calcio, Sarri: “Pjanic? La possibilità che lui non ci dia il 101% non la vedo”

E’ una delle riflessioni fatte da Maurizio Sarri sullo scambio tra i bianconeri e il Barcellona per Pjanic e Arthur. Il centrocampista brasiliano del Barcellona infatti ha firmato un quinquennale con la squadra bianconera e non sarà disponibile prima della fine della stagione. La contropartita per il blougrana e stata Mralen Pjanic, il centrocampista serbo, e 10milioni di euro.

“Problemi nella gestione di Pjanic? Penso di no. Se questo trasferimento sarà ufficializzato Pjanic sarà contento perché andrà a giocare in una squadra straordinaria consolidando una grande carriera. Io per quanto riguarda lui sono sereno, è un ragazzo serio e intelligente. La possibilità che lui non ci dia il 101% non la vedo”.

”C’è poco da commentare, sono due ragazzi che per due mesi ancora dovranno giocare nelle rispettive squadre. È bene che si concentrino tutti e due su cosa c’è da fare ora e non a quello che si farà da fare a settembre-ottobre – ha aggiunto il tecnico bianconero – “Non voglio parlare di mercato e acquisti anche perché all’apertura del mercato mancano due mesi e io devo giocare partite importanti. Se spendo energie mentali sul mercato la vedo difficile anche perché è una cosa che non mi dà gusto. Capisco che l’opinione pubblica, anche per colpa vostra perché se si parla di calci d’angolo per 10 anni la gente parli di quelli, si sia appassionata al mercato, ma come dico io dovrebbe appassionarsi anche al calcio che è l’aspetto più importante. Lasciamo perdere le valutazioni per il momento, qualcuno dello staff studierà questo giocatore per avere le idee chiarissime quando arriverà. Per il resto godiamoci Pjanic per il resto della stagione” ha concluso Sarri.