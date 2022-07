Bremer alla Juve: c’è l’offerta e lui toglie il ‘mi piace’dalla maglia dell’Inter

Niente asta per il momento, ma per il difensore ormai ex granata Gleison Bremer c’è forte l’interessa della Juventus. Si parla di dieci milioni in più rispetto quelli offerti al Torino dall’Inter, che ha fatto un’offerta di 30 milioni più bonus. Per il momento i nerazzurri continuano a sperare nella parola data dal giocatore, ma la Juve avrebbe già messo la freccia per il sorpasso. Intanto Bremer ha tolto il ‘Mi piace’ su Instagram a un post con la sua caricatura in maglia nerazzurra.