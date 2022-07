Dybala è della Roma: “Sono felice”. E sulla maglia numero 10…

Il nodo Paulo Dybala si è finalmente sciolto. L’ex giocatore della Juventus indosserà maglia della Roma. Un colpo di mercato niente male per i giallorossi di Mourinho: triennale da sei milioni totali suddivisi in parte fissa e bonus e con l’opzione rinnovo. Quanto basta per convincere l’argentino a non andare a Napoli, dopo che l’affare con l’Inter non si era concluso. Alle 2 di questa notte Dybala ha detto sì e Joya è sbarcato in Portogallo per raggiungere la sede del ritiro della Roma per le visite mediche e la firma. Le prime parole di Dybala da giallorosso sono state “Sono molto felice”, mentre a chi chiedeva se indosserà la ‘magica’ 10 che fu di Francesco Totti, il quale aveva fatto sapere che gliela avrebbe concessa volentieri, il fantasista argentino ha solo detto “Sarà una sorpresa”