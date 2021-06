Attacco hacker a Electronic Arts, rubati i dati di Fifa 22

Attacco hacker a Electronics Arts: la società americana ha ammesso di aver subito un attacco informatico che ha prelevato dai server un pacchetto di circa 780 gigabyte di dati relativi ai codici sorgente e al motore grafico di molti videogame, sia già usciti che quelli in progettazione per i prossimi mesi.

Tra i titoli oggetto dell’attacco alcuni calebri hame come Fifa, Batterfield e Madden. E tra i dati rubati ci sarebero anche quelli relativi alla versione in uscita a ottobre del videogioco sportivo, Fifa 22.

In particolare sarebbero stati rubati i codici di sviluppo che consentiranno il matchmarking dei giocatori nel futuro Fifa 22.

I portavoci di Electronic Arts nel confermare il furto hanno dichiarato che si tratta di una quantità limitata di dati e che non c’è stato nessun accesso ai dati personali dei giocatori e quindi non ci sono problemi per la privacy. Quello che preoccupa è che questo materiale possa essere utilizzato per realizzare versioni pirata o per ottenere vantaggi illeciti nei giochi in multiplayer.

Si sta già monitorando anche il dark web dove è possibile che i dati trafugati siano messi in vendita e comprati da qualche giocatore che appunto vuole avvantaggiarsi conoscendo i codici.