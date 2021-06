Vaccini, in Piemonte solo Pfizer e Moderna agli under 30

In Piemonte nessun under 30 vaccinato con Astrazeneca. Lo assicura il governatore Alberto Cirio: “Il Piemonte ha sempre seguito le indicazioni di legge per l’uso dei vaccini e così continueremo a fare”.

“Negli open day dedicati ai giovani tra i 18 e i 29 anni abbiamo scelto da sempre di somministrare i vaccini Pfizer e Moderna. E’ stato così per l’open night di Reale Mutua del 5 giugno in cui si è usato Pfizer e lo stesso faremo per gli altri momenti dedicati ai giovani che si svolgeranno nei prossimi giorni”. “Stessa scelta – conclude Cirio – per gli open days che oggi partono al Valentino e a Novara per gli over30 in cui useremo sempre Pfizer o in alternativa Moderna”.

Insomma, Cirio è tranquillo. Ma lancia anche un appello al mondo scientifico: “Attendiamo indicazioni sull’uso di Astrazeneca, richiamando la necessità che dalla comunità scientifica nazionale ci sia più chiarezza, più tempismo e più univocità. Questa è una emergenza medica e scientifica, quindi dobbiamo fare quello che la scienza medica ci dice, ma chiediamo alla scienza medica di dircelo in modo chiaro, scientifico e per tempo”.