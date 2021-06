7Signs Casino & Company: perché i giocatori preferiscono i casinò online a quelli fisici?

Grazie all’avvento delle nuove tecnologie e dei dispositivi mobili dotati di connessione a internet, chiunque ha la possibilità di intrattenersi in ogni momento nel modo che ritiene maggiormente indicato. Basta possedere uno smartphone o un tablet per avere l’intero mondo a portata di mano: non solo social network e servizi di prima necessità, ma anche musica, serie TV, news, campionati sportivi, videogame e giochi di ogni altro tipo. Fino a poco più di un decennio fa, gli amanti del gaming erano assidui frequentatori di sale giochi e, i più intrepidi, anche di casinò in cui potersi cimentare con i giochi d’azzardo.

Il poker, il blackjack, i dadi, la ruota della fortuna, la roulette, le slot machine: questi passatempi rappresentano da sempre dei grandi classici delle sale da gioco e le nuove possibilità offerte dalla digitalizzazione non hanno fatto altro che incrementare l’interesse nutrito nei loro confronti. Se i casinò fisici hanno sempre rappresentato dei luoghi elitari e spesso anche difficili da raggiungere, la loro trasposizione sulle piattaforme digitali ha in qualche modo democratizzato queste forme di intrattenimento, ormai diffuse a macchia d’olio in tutto il pianeta.

L’aumento esponenziale delle sale da gioco virtuali, come per esempio 7Signs Casino e molte altre, rappresentano indubbiamente la risposta a una domanda in continua crescita. Ma quali sono le ragioni per cui i giocatori preferiscono i casinò virtuali, come 7Signs Casino, a quelli reali? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Enorme gamma di giochi sempre aggiornati

Senza ombra di dubbio, l’aspetto più amato delle piattaforme di gioco virtuali è l’enorme varietà di opzioni messe a disposizione degli utenti. Ogni gioco tradizionale, dalle slot machine alla roulette, dal sette e mezzo al baccarat, è presente in ogni versione immaginabile e non: non solo nelle varianti classiche, ma anche in quelle più stravaganti o addirittura tecnologicamente innovative. Le regole di base da seguire sono le stesse dei casinò reali, ma spesso le diverse versioni si differenziano per delle novità introdotte al fine di rendere il gioco più interessante.

Inoltre, la tecnologia attuale ci consente di esplorare territori finora sconosciuti, anche nell’ambito del gaming. Le realtà immersive e 3D permettono infatti di affacciarsi a mondi finora praticamente inesistenti e di vivere esperienze del tutto inedite, mentre i live casinò rappresentano anelli di congiungimento tra le sale da gioco reali e quelle virtuali. Peraltro, questa enorme gamma di opzioni messe a disposizione da internet sono da considerarsi praticamente inesauribili, poiché vengono costantemente aggiornate in tempo reale. Con i vastissimi cataloghi dei casinò virtuali, non ci sarà modo di annoiarsi!

Nessun dresscode e disponibilità illimitata

I casinò sono luoghi avvolti da un velo di misticismo e richiamano un immaginario ben preciso, ma alcuni elementi li rendono proibitivi per la maggior parte degli avventori: le sale da gioco sono spesso situate in luoghi distanti dalla propria residenza, richiedono un dresscode definito, hanno dei limiti di orario da dovere rispettare e non consentono di rilassarsi del tutto quando si è seduti al tavolo, a causa del divieto di mangiare o fumare.

Al contrario, i casinò virtuali si caratterizzano per la loro disponibilità immediata in qualunque luogo o momento. Inoltre, ci si potrà cimentare con poker e slot machine con i propri abiti preferiti, anche quelli sportivi o casual, senza necessità di spostarsi, viaggiare, attenersi a orari di apertura o di chiusura o dovere comunicare la propria identità. Questo ultimo punto è di fondamentale importanza per chi desidera mantenere l’anonimità: i casinò online rispettano la privacy dei propri utenti.

Sicurezza garantita e bonus iniziali

Tra gli altri vantaggi delle piattaforme virtuali è impossibile non menzionare la sicurezza nei pagamenti e i bonus per i nuovi iscritti. Infatti, essendo il mondo dei casinò online molto competitivo, alcuni siti mettono a disposizione dei giocatori molti tipi di bonus e offerte che permettono di aumentare il deposito iniziale, altresì detto backroll. Inoltre, non ci sarà bisogno di lasciare le mance al croupier, e il risparmio è garantito! Infine, i metodi di pagamento rapidi e sicuri garantiscono agli avventori delle sale da gioco online la possibilità di condividere esclusivamente dati non sensibili e protetti, come per esempio gli indirizzi collegati al portafoglio elettronico di PayPal e Skrill.

Nonostante i casinò di Las Vegas non smetteranno mai di esercitare un fascino senza tempo sul nostro immaginario, oggi, grazie alla tecnologia, chiunque ha la possibilità di cimentarsi con qualsiasi gioco d’azzardo in maniera anonima, rapida e sicura.