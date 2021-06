Primo concreti assaggi di Fifa 22 con il logo e indiscrezioni sulla versione Beta. A svelarle è l’account Twitter Playstation Size che offre informazioni e aggiornamenti sulle caratteristiche tecniche per la consolle di Sony.

E così ecco che Fifa 22 avrà il logo giallo. Stessa grafica dell’edizioni precedenti, ma se nel 2021 si era scelto il viola e nel 2020 il fucsia per il 2022 si è optato per un giallo acido con scritta nera. Immagine che viene invertita nel caso del background dove lo sfondo è nero e la scritta in giallo fluo.

I leak dell’account inoltre hanno permesso di svelare importanti aspetti che possono interessare gli appassionati del gioco di Ea Sports, almeno nella versione Playstation. Infatti a quanto pare la versione demo di Fifa 22 sulla consolle di next generation viaggerà occupando uno spazio di 40 gigabyte. Non poco.

Altra indiscrezione riguardano le possibili squadre che saranno presenti nella versione Beta e che dovrebbero essere dieci: Athletico Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain FC, Real Madrid, Tottenham Hotspurs oltre alle due italiane di Milano, Inter e Milan.

E proprio sulla questione squadre c’è uno dei nodi di Fifa 22 che se inizialmente sembrava destinata ad avere l’esclusiva della Serie A in realtà ha visto Pes soffiare via alcuni club italiani come Juventus, Napoli e Atalanta che hanno siglato un accordo in esclusiva con Pes.

Per ora però Fifa 22 e il logo sono le uniche vere notizie che abbiamo su questo nuovo capitolo del videogioco di simulazione calcistica più atteso dell’anno e di cui al momento non si conosce ancora la data anche se si spera possa essere a inizio autunno come tutti gli anni. Di sicuro qualcosa di più certo si saprà dopo il grande evento del 22 luglio, Ea Play Live, in cui Electronic Arts annuncia tutte le novità della stagione autunnale.