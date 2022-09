Vodafone e l’eccellente qualità della rete mobile 

Vodafone è al primo posto nella classifica che viene effettuata confrontando i vari operatori e le loro reti mobili. La stessa azienda detiene il podio da diversi anni e continua a migliorare i suoi servizi.

Vodafone: la sua rete mobile è superiore alle altre, ecco l’app che lo ha rilevato

Vodafone è il primo operatore per velocità della rete mobile e per la sua qualità eccellente. Tutto ciò è dimostrato da numerosi test condotti negli ultimi sei anni utilizzando l’app CheBanda, promosssa da Altroconsumo.

Proprio le analisi realizzate servendosi di tale strumento hanno fatto emergere che ogni tipo di rete adoperata da Vodafone, dalla 2G fino ad arrivare alla 5G, fosse sempre la più rapida e la migliore rispetto agli altri operatori.

Grazie a queste verifiche si può quindi affermare che l’azienda detiene la rete mobile migliore in tutta Italia e per comprendere i dettagli relativi a questo discorso, può essere interessante anche cercare di capire come funziona l’applicazione precedentemente citata.

CheBanda consente di svolgere un test che darà risultati immediati e nel momento in cui l’utente decide di effettuarne uno, l’applicazione registrerà ogni dettaglio della rete mobile che la persona adopera e poi per ogni parametro assegnerà dei punti.

Questi ultimi possono essere stabiliti considerando quattro elementi differenti, ovvero qualità nella navigazione e livello qualitativo dello streaming video, velocità di upload e di download.

Oltre a questo, i calcoli considerano anche il luogo da cui si svolge il test, nonché la quantità di verifiche che vengono portate a termine da uno stesso cliente. La stessa applicazione permette pure di visualizzare una mappa interattiva che mostra l’Italia e che consente, per ogni territorio, di vedere la qualità della connessione che è stata rilevata in quel determinato punto geografico, addirittura in ogni Comune.

I dati di Vodafone

Considerando gli ultimi test effettuati con CheBanda, è emerso che Vodafone continua ad avere il primo posto in classifica per velocità e qualità della rete mobile, come accennato. I suoi 30000 punti le permettono di sottolineare la sua differenza rispetto a chi detiene il secondo posto e il terzo, in quanto le aziende situate in queste posizioni presentano rispettivamente 3500 punti in meno rispetto a Vodafone e 7000 punti.

In più è stata anche realizzata una classifica finale relativa al periodo che va da luglio 2021 fino al mese di giugno 2022 e per elaborarla sono stati considerati i dati di 80000 test conclusi da 23000 utenti.

Tra l’altro, sempre tramite le verifiche con CheBanda, emerge anche che l’azienda in questione tende pure a migliorare le sue prestazioni di anno in anno e ne è un esempio il fatto che per quanto riguarda la rete mobile 4G, la velocità di download quest’anno era di 45,5 Mbps circa, ovvero il 40% in più circa rispetto all’anno prima.

Considerando invece chi era al secondo posto in classifica, quest’ultimo aveva lo stesso parametro a 38,6 Mbps, mentre il terzo a 34,6 Mbps. È ovvio quindi che Vodafone risulta sempre spiccare, rispetto alle altre aziende, per la qualità delle sue reti mobili.