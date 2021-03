Il presidente di Unione Industriale Giorgio Marsiaj interviene sulla notizia diffusasi oggi che Torino potrebbe non essere la sede prestabilita per il Centro nazionale dell’Intelligenza Artificiale, come invece era stato già indicato dal governo in più documenti.

“Siamo molto preoccupati che corrispondano al vero le voci secondo cui nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) in corso di elaborazione, Torino non sia più indicata come sede principale dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (I3A). Questo ruolo le era stato assegnato il 3 settembre scorso dal Governo Conte, che ne aveva data ampia comunicazione, ed era stato confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico a metà novembre 2020″ ha affermato Marsiaj.

“Se le voci che circolano fossero vere, sarebbe un fatto gravissimo che toglierebbe al nostro territorio una fondamentale opportunità di crescita, oltre che costituire una promessa mancata di cui non capiamo le motivazioni.

Mi auguro che siano rispettati gli impegni presi e che, nel PNRR definitivo, alla nostra città sia confermato il ruolo che le era stato attribuito di Hub centrale dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale” ha proseguito.