Intelligenza artificiale, Valle: “Torino ha carte in regola per ospitare sede”

“Preoccupa che l’indicazione di Torino quale sede del Centro nazionale per l’intelligenza artificiale sia scomparsa dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sul quale la Commissione Industria del Senato è chiamata ad esprimere il proprio parere. Nel luglio scorso avevo presentato un ordine del giorno in Consiglio regionale nel quale evidenziavo l’importanza di sostenere con forza la candidatura di Torino a capitale dell’intelligenza artificiale, atto di indirizzo che chiederò venga votato nella prossima seduta del Consiglio regionale” spiega il Consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle.

“Dobbiamo investire e sostenere l’innovazione in questo campo – prosegue Valle – e credo che Torino abbia tutte le carte in regola per ospitare il futuro Istituto Nazionale. Auspico, pertanto, che il Governo confermi questa volontà. Non possiamo permetterci di perdere investimenti economici ambiziosi in un settore che deve essere sviluppato e potenziato”.