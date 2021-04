Una raccolta firme contro la ciclabile di via Nizza

La pista ciclabile che percorre via Nizza continua a essere al centro di un acceso dibattito tra chi è favorevole e chi è contrario alla carreggiate dedicata alle biciclette.

E c’è anche chi ha lanciato una raccolta firme per la “Petizione popolare contro la pista ciclabile di via Nizza”. In alcuni fogli sparsi lungo la via e in quelle adiacenti si invita a firmare la proposta avanzata da cittadini e alcuni commercianti “per chiedere la revisione della pista ciclabile”. Un documento che verrà inviato al Consiglio Comunale e che per i promotori “rappresenta la necessità di provvedere ad un riesame della questione, stante l’oggettiva pericolosità del tracciato con forti ripercussioni alla viabilità, alla circolazione dei pedoni, ciclisti e con effetto negativo a discapito delle attività commerciali, per la massiccia riduzione degli introiti a causa dello sviamento della clientela, disincentivata dal fermarsi con le auto, a causa di carenza di spazi per la fermata e la sosta”.

Una petizione che ha suscitato non poche polemiche da parte di chi è favorevole alla pista ciclabile. Infatti, per molti essa ha rappresentato un vero e proprio modo di riqualificate la via e una soluzione valida di mobilità. C’è anche chi minaccia lo sciopero contro i commercianti che hanno aderito alla petizione.