No Tav, a Torino manifesti in solidarietà con Giovanna

Iniziativa di solidarietà con Giovanna, la militante No Tav, rimasta ferita durante un’azione di protesta a San Didero. Nella notte sono stati affissi alcuni volantini in via Verdi e in zona Vanchiglia a Torino.

“In Val di susa lagrimogeni come proiettili” e ancora “San Didero resiste” sono le scritte accompagnate da alcuni disegni che fanno riferimento a quanto sta accadendo in Valsusa dove gli attivisti contro l’Alta Velocità Torino-Lione si stanno opponendo alla costruzione del nuovo autoporto di San Didero.

Durante una manifestazione di protesta la 35enne Giovanna è rimasta ferita, come lei denuncia in un video, dal lancio di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo. Episodio che la questura nega, sostenendo invece che la donna, ad oggi in ospedale dopo un intervento maxillo-facciale, si sia fatta male cadendo.