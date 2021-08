Ultimi giorni di calciomercato: si scommette su arrivi e partenze

Ultimi giorni per il calciomercato estivo che si concluderà alla mezzanotte del 31 agosto. Pochi, almeno per le italiane, i colpi eclatanti messi a segno. Ma chissà che qualcosa non accada nell’ultima settimana. Al momento sono Roma e Milano le capitali del calciomercato: dall’affare Florenzi per il Milano all’ex romanista Pedro che approda alla Lazio.

Anche se gli occhi sono tutti puntati su Cristiano Ronaldo che pur avendo ancora un anno di contratto potrebbe decidere di lasciare anticipatamente la Juventus. Una voce che circola da tutta l’estate e che ieri ha trovato nuova linfa nell’esclusione del campione portoghese dall’undici titolare bianconero a Udine nella prima di campionato.

Il vice-presidente della Juventus ha provato subito a dare una spiegazione: “Le scelte di Allegri sono fatte per essere competitivi” le parole di Pavel Nedved a caldo, mentre fonti vicine al club bianconero chiarivano la situazione spiegando che fosse una scelta concordata nell’ambito di un percorso di rimessa in forma per l’inizio della stagione.

Fatto sta che l’ipotesi di un addio non smette di interessare i bookmaker e gli scommettitori che anche su siti come Betflag puntano su una partenza di Cr7 o sulla sua permanenza alla Juventus. Certo, le possibilità di trasferimento per Ronaldo sono sempre più ridotte, con il Paris Saint Germain che ha chiuso da settimane per Messi e altri club che non sembrano in grado di potersi accollare il pesantissimo ingaggio del portoghese.

All’orizzonte ci sarebbe ancora il Manchester City.

Di sicuro Ronaldo non è ancora in forma, dopo la pausa estiva durata più a lungo per via dell’impegno a Euro 2020 con la nazionale Portoghese e per lui Allegri ha stabilito un riposto di 24 ore.

E se c'è chi come l'allenatore della Roma Josè Mourinho si dice soddisfatto e di non poter chiedere altri acquisti, dall'altro lato ci sono tifosi e squadre che puntano ancora a qualche colpo di mercato. E gli anni scorsi ci hanno abituato a scene di procuratori che corrono con contratti in mano all'ultimo istante per concludere l'affare.